30Æü¸á¸å6»þ21Ê¬¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVEµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤Ï±âÈþÂçÅçËÌÀ¾²­¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½10km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï4.4¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÎÅ·¾ëÄ®¤Ç¤¹¡£¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û¢£¿ÌÅÙ2¢¢¼¯»ùÅç¸©Å·¾ëÄ®¢£¿ÌÅÙ1¢¢¼¯»ùÅç¸©ÆÁÇ·ÅçÄ®°ËÀçÄ®À¥¸ÍÆâÄ®µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯