ºº´³¸Ð¤ÇµùÎÄÊ¸²½´Ñ¸÷º×¤¬³«ËëÃæ¹ñµÈÎÓ¾Ê¾¾¸¶»Ô ¡Ú¿·²Ú¼ÒÄ¹½Õ12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñµÈÎÓ¾Ê¾¾¸¶»Ô¤Ç28Æü¡¢Âè23²óºº´³¡Ê¤µ¤«¤ó¡Ë¸ÐÉ¹ÀãµùÎÄÊ¸²½´Ñ¸÷º×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤«¤éË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤¬¡ÖÅßÊá¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÁÅýµù¤ò¸«³Ø¤·Ë­µù¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£¿å»º»ñ¸»¤¬Ë­ÉÙ¤Êºº´³¸Ð¤Ï¡¢ËÌÊý¾¯¿ôÌ±Â²¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊµùË¡¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤ËÅÁ¤ï¤ë¡ÖÅßÊá¡×¤ÎÉ÷½¬¤Ï¹ñ²ÈµéÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¸Ð¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢´Ä¶­ÊÝ¸î¤ò´ðÁÃ¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÅßÊá¡×