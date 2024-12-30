ÄÌ¿®ÈÎÇäÂç¼ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Êºë¶Ì¸©¾åÈø»Ô¡Ë¤Ï¡¢¿·Ç¯ÍÑ¤ËÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤¿¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Î¤¦¤Á¡¢£±Ëü£µ£°£°£°À¤ÂÓÊ¬¤ÎÇÛÁ÷¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸µÆü¤Þ¤Ç¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÛÁ÷¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö·ë¡ÊÏÂ»°ÃÊ½Å¡Ë¡×¤È¡ÖºÌ¼÷¡ÊÏÂÍÎÃæ»°ÃÊ½Å¡Ë¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ß£±Ëü£¸£°£°±ß¡Ë¤Î°ìÉô¡£ÊªÎ®¤Î´ÉÍý¤Ë¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÇÛÁ÷´ü¸Â¤Îº£·î£²£¹Æü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇÛÁ÷¤¬ÃÙ¤ì¤¿³ºÅöÀ¤ÂÓ¤Ë¤ÏÂå¶â¤òÊÖ¶â¤·¡¢£±£°£°£°±ßÊ¬¤Î