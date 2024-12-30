FCÎ°µå¤Ï30Æü¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤«¤éGK¾®ß·¾Ï¿Í(32)¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¾®ß·¤Ïºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢2015Ç¯¤ËÂçÂ´ÆþÃÄ¤ÎSPµþÅÔFC¤ÏÆ±Ç¯¤Ç³èÆ°½ªÎ»¡£¤½¤³¤«¤é¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¢½©ÅÄ¡¢ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÈÅÏ¤êÊâ¤­¡¢23Ç¯¤Ë½©ÅÄ¤Ø2ÅÙÌÜ¤Î²ÃÆþ¡Äº£µ¨¤ÏFCº£¼£¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤È¤·¤Æ¡¢J3¤Ç2»î¹ç¥×¥ì¡¼¡£º£¼£¤ÇJ2¾º³Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢º£¼£¤È½©ÅÄ¡¢ÁÐÊý¤È·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·