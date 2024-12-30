¡Ö±Û¸åÄ¹Ìî²¹Àô¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¤À¤¬¡ØÍò·ÌÁñ¡Ê¤é¤ó¤±¤¤¤½¤¦¡Ë¡Ù¤È¸À¤¨¤Ð²¹ÀôÄÌ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÌ¾Î¹´Û¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤Â¸ºß¤À¡£º£²ó¤Ï¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤Ë¤¢¤ëÎò»Ë¤¢¤ë°ì¸®½É¡Ø±Û¸åÄ¹Ìî²¹Àô Íò·ÌÁñ¡Ù¤ò¼èºà¤·¤¿¡£ ¢£Çò¶ä¤ÎÀ¤³¦¤ò´®Ç½¤Ç¤­¤ë°ì¸®½É ¡Ø±Û¸åÄ¹Ìî²¹Àô¡¦Íò·ÌÁñ¡Ê¤é¤ó¤±¤¤¤½¤¦¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤Î¡Ö²¼ÅÄ¶¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»³¤¢¤¤¤òÎ®¤ì¤ëÀ¶Î®¡¦¼éÌçÀî¤Î¤Û¤È¤ê¤Ë¤¢¤ë²¹Àô½É¤À¡£¼þÊÕ