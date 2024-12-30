º£Ç¯¤âÂç³èÌö¤·¤¿¤Î¤¬¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ä¤¹»Ò¡Ê£²£¶¡Ë¤À¡£½½È¬ÈÖ¥Í¥¿¤Î¡Ö¤Ï¤¤¡Á¡ª¡×¤òÉð´ï¤Ë¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤À¤¬¡¢Â¿Ë»¤È?¥È¥é¥Ö¥ë?¤Ë¶ì¤·¤ó¤À£±Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡££²£´Ç¯¤â¶î¤±È´¤±¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²Ö²¦¡×¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¡×¡ÖÌ£¤ÎÁÇ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í­Ì¾´ë¶È¤Ê¤É¡¢£Ã£Íµ¯ÍÑ¿ô¤ÏÇ¯´ÖÁí¹ç¤Ç£·¼Ò¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢£Ì£É£Î£Å¥ä¥Õ¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤¬£±£²·î£´Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö£Ù£á£è£ï£ï¡ª¸¡º÷Âç¾Þ£²£°£²£´¡×¤ª¾Ð¤¤·Ý¿ÍÉôÌç¤Î£±°Ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢