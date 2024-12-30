À¤³¦Åª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎVERDY¡Ê¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖWASTED NIGHT¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆUK¤Î⼈µ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢Central Cee¡Ê¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥·¡¼¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¡Û¡ÖWASTED NIGHT¡×¡Ê·×34ÅÀ¡Ë2024Ç¯11⽉29 ⽇¡Ê⾦¡Ë¡¢Åìµþ¡¦½Â⾕¤ÎMIDNIGHT EAST¡ÊSpotify O-EAST¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï1300 Ì¾°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¡¢Central Cee ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢KENZO VERDY MARKET ¤Î³Ú¶Ê¤òÃ´Åö