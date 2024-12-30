º£Ç¯¥Æ¥ìÄ«news¤Ç¸ø³«¤·¤¿µ­»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×µ­»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¼õ·º¼Ô¡¢¹Ä¼¼¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤ÉÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤ÎÆâ¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ­¼Ô²òÀâ¤Ê¤É¤Ç¡¢º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡Û¸µÆü¤Ëµ¯¤­¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡£¡Ö°ÂÈÝÉÔÌÀ¡×½»Ì±¤ÎÁÜº÷¤ËÌ©Ãå¤·¤¿µ­»ö¤ä¡¢¡ÖÎØÅçÄ«»Ô¡×¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°ÂÈÝÉÔÌÀ¡×¤Î½»¿Í¤È¼èºàÃæ¤Ë¶öÁ³Áø¶ø¡Ø¸úÎ¨Åª¤ÊÁÜ