³ÊÆ®µ»¤ÎRIZIN¤Ï30Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖRIZINDECADE¡×Âè1Éô¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤È¤Ê¤ë¡ÖÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡×¤Î¸ø³«Á°Æü·×ÎÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àÄ«ÁÒ¡½¥Á¡¼¥àÊ¿ËÜ¤ÎÁ´ÌÌÂÐ¹³Àï¡£Ä«ÁÒ·³¤ÎÂç¾­¤Î°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¡Ê29¡áMFLteamCLUBes¡Ë¤Ï81¡¦15¥­¥í¤Ç¥Ñ¥¹¡£Ê¿ËÜ·³¤Î¥·¥Ê¡¦¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¡Ê36¡á¥¤¥é¥ó¡Ë¤â97¡¦75¥­¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£·×ÎÌ¸å¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¤Ï¥·¥Ê¤Ï°ÂÊÝ¤ò´°Á´Ìµ»ë¡£Á´¤¯ÌÜ¤â¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¥·¥Ê¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È