Photo: mio ÎãÇ¯¤è¤êÅßËÜÈÖ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿º£Ç¯¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ç¤Ï¡ÖÅßÉþ¤ÎÆ°¤­¤À¤·¤¬ÃÙ¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¥°¥Ã¤ÈËÌÉ÷¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ïº£Æü¤«¤éÃå¤é¤ì¤ëÅßÉþ¤ò3¤Ä¾Ò²ð¡£¥À¥¦¥ó¤Ë¥Ü¥¢¡¢¤ÈÃÈ¤«¤¯²á¤´¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£½Å¤ÍÃå¤¤¤é¤º¤ÇÃÈ¤«¤¤¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡× Photo: mio