Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤Î£²²óÀï¤¬£³£°Æü¡¢²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¡¼¥É¹»¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢£²²óÀï£±£¶»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤È¡¢½Õ¤ÎÁ´¹ñÁªÈ´Âç²ñÇÆ¼Ô¤ÎÂçºå¶Í°þ¡ÊÂçºåÂè£±¡Ë¤¬¤È¤â¤Ë²÷¾¡¡£¹ñ³Ø±¡µ×²æ»³¡ÊÅìµþÂè£²¡Ë¤âÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡ÊÀÐÀî¡Ë¤òÂà¤±¤¿¡£ÂçÊ¬ÅìÌÀ¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤Ï¹âÆé¡ÊµÜºê¡Ë¤È°ú¤­Ê¬¤±¡¢ÃêÁª¤Ç£³²óÀï¿Ê½Ð¡££Â¥·¡¼¥É¤ÎÃæÉôÂç½ÕÆüµÖ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤¬µþÅÔ¹©³Ø±¡¡ÊµþÅÔ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢ÌÜ