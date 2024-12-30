¡ÖÄ«¥É¥é¡×Á°¸å´ü¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡Ä¡Ä75²ó¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç½éº£Ç¯¤âÂç¤ß¤½¤«¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£75²óÌÜ¤Îµ­Ç°¤ÎÇ¯¤À¤¬¡¢ÃíÌÜ¤Ï»Ê²ñ¼Ô¡££³Ç¯Ï¢Â³¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡£¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇËèÆü¤òÊ³Æ®¤¹¤ëÊÆÅÄ·ëÌò¤ò¹¥±éÃæ¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤¦°ì¿Í½÷À­»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÁ°´ü¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î°ËÆ£º»è½¤¬²Ã¤ï¤ë¡£½÷À­¤Î¸¢Íø¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¼ÏÂ½é´ü¤ÎË¡Áâ³¦¤òÀ¸¤­