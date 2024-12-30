2024Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡ªº£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡© ¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®½÷À­¥é¥¤¥¿¡¼¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡È¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ªerini¤¬Áª¤Ö2025Ç¯¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡ª¢¡Ê¿¤¿¤¤Âç¤­ÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ö¥é¥·MEGUMI¤µ¤ó¤ÎÈþÍÆËÜ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¡Ö¤ª¤Ã¡¢ºÇ¶á¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç¤­ÌÜ¤ÎÊ¿¤¿¤¤¥Ö¥é¥·¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¥¡¡£¡×¤ÈÈ¯¸«¡£ÈýÌÓ¤òÉÁ¤¯Æ°ºî¤¬¡¢¤Ò¤ç¤¤¤Ò¤ç¤¤¤Ç¤¹¤ó¤¸¤ã¤¦¤Î¤Ç