ºòµ¨¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÌµÇÔÍ¥¾¡¤È´°àú¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÆß¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤«»õ¼Ö¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤º¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ë2-3¡¢³Ê²¼¤Î¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥­¡¼¥ë¤È2-2¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤È¤â2-2¡¢¥Ü¡¼¥Õ¥à¤È¤Ï1-1¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢½øÈ×¤Î¤¦¤Á¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¸«»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î»Ø´ø´±¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ÎÂÐ±þ¤À¤í¤¦¡£ºòµ¨¤ÎÂçÀ®¸ù¤ÇÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë»Ø´ø´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢º¤