¥Õ¥é¥ï¡¼¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥«¥ì¥ó¥É(karendo)¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥á¥µ¡¼¥¸¥å¥É¥í¡¼¥º¥Ð¥¤¥«¥ì¥ó¥É(MESSAGE de ROSE BY KARENDO)¡×¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¸ÂÄê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯1·î8Æü(¿å)¤è¤ê¡¢Âç´ÝÅìµþÅ¹¤Ê¤É¤Î¥«¥ì¥ó¥ÉÅ¹ÊÞ¤Û¤«¤Ë¤Æ½ç¼¡ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£½Õ¤ÎÌÀ¤ë¤¤¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¤òÉ½¤¹"¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼"¥·¥ê¡¼¥º¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¤òÉ½¤¹½Õ¤Î²Ö¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡×¥·