¡þÂè78²óÁ´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢Âç²ñ(30Æü¡¢ÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹Áí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶)½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇµÜºêÍ§²ÖÁª¼ê¤¬½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¹â¹»À¸¤é¤·¤¤¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÍÍ»Ò¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ï¿ÎÊ¿ºÚ·îÁª¼ê¤Ë2-0¡Ê21-18¡¢21-14¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿µÜºêÁª¼ê¡£2014Ç¯¤Î»³¸ý°«Áª¼ê°ÊÍè¤Î¹â¹»À¸¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç²ñ¸«¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿µÜºêÁª¼ê¤ÏÎ¾¼ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿ÅÙ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ëÁê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤­¤Ä