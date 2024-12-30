»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿»þ¤ÎÂÐ½èË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢2024Ç¯12·î18Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô¤ÎÀîº¬¾®³Ø¹»¤ÇSOS¤Î½Ð¤·Êý¤ò³Ø¤Ö¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÉÔ°Â¤¬¤äÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¾®³ØÀ¸¤¬SOS¤Î½Ð¤·Êý¤ò³Ø¤Ö¶µ¼¼¡áÀÅ²¬¡¦ÅçÅÄ»Ô ¡ãÅçÅÄ»Ô·ò¹¯¤Å¤¯¤ê²Ý ÂçÂ¼Î¤Èþ¤µ¤ó¡ä ¡ÖÃ¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¡¢¼«Á³¤Ê¤³¤È¡£ÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡× ¤³¤Î¶µ¼¼¤Ï¡¢Àîº¬¾®³Ø¹»¤Î6Ç¯À¸31¿Í¤òÂÐ¾Ý