»¥ËÚ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤ÇÂçÇ¼²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê2024Ç¯12·î30Æü¡Ë¤³¤È¤·¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏµîÇ¯¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ê6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»¥ËÚ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¤³¤È¤·¤Î½ÐÍè¹â¤Ï¤ª¤è¤½2²¯7000Ëü³ô¡¢ÇäÇãÂå¶â¤Ï¤ª¤è¤½1020²¯±ß¤ÇµîÇ¯¤è¤ê80¡óÁý¤ÈÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»¥ËÚ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇäÇãÂå¶â¤¬1000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Î¿Íµ¤¤¬ÂçÉý¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç»¥¾Ú¤ÎÀÐ°æÍý»öÄ¹¤Ï¡¢