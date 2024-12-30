¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥­¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬£³£°Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦½é²»¥ß¥¯¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥­¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ï£²£¹Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¹ç¾§¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¡ô¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¹ç¾§¥Ð¥È¥ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ä¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤¹..ÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿»ä¼«¿È¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¸Í