£±£²·î¥¹¥Ú¥¤¥ó£Å£Õ´ð½à£Ã£Ð£ÉÂ®ÊóÃÍ¡¢Á°Ç¯Èæ¡Ü£²¡¥£¸¡ó¡ÊÍ½ÁÛ¡Ü£²¡¥£¶¡ó¡¢Á°²ó£±£±·î¡Ü£²¡¥£´¡ó¡Ë £³¥«·îÏ¢Â³¤Î¾å¾º ¥³¥¢Á°Ç¯Èæ¤Ï¡Ü£²¡¥£¶¡ó¡ÊÍ½ÁÛ¡Ü£²¡¥£´¡ó¡¢Á°²ó£±£±·î¡Ü£²¡¥£´¡ó¡Ë