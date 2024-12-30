¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï30Æü¡¢FCÂçºå¤ÎGK±Ê°æ·úÀ®(29)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£±Ê°æ¤Ï²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¥­¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­ÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÅÆî¤Ïº£µ¨J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç15°Ì¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï8·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿GK