Ê¼¸Ë¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´ÆüËÜ¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Î2²óÀï¡£»³¸ý¸©ÂåÉ½¤Î¹âÀî³Ø±à¤ÏÄ¹Ìî¸©¤Îº´µ×Ä¹À»¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¡¢1ÂÐ1¤ÇPKÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£PKÀï¤Ç¤Ï1¿ÍÌÜ¤¬³°¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î4¿Í¤ÏÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤Ï5¿ÍÁ´°÷¤¬·è¤á¤Æ¡¢4ÂÐ5¡£¹âÀî³Ø±à¤Ï½éÀï¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢£2²óÀï¹âÀî³Ø±à1-1º´µ×Ä¹À»¡Ê70Ê¬ ¹âÀî³Ø±à¡¦Ô»Â¼ è½ºù¡ËPK4-5