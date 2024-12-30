Maayan Lubell[¥¨¥ë¥µ¥ì¥à £²£¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÊÝ·òÁê¤Ï£²£¸Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¼Á¤¬À­Åª¡¦Àº¿ÀÅªµÔÂÔ¤äË½ÎÏ¤Ê¤É¤Î¹éÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²òÊü¤µ¤ì¤¿£±£°£°¿Í°Ê¾å¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤È³°¹ñ¿Í¤Î¿Í¼Á¤ò¼£ÎÅ¤·¤¿°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÊ¹¤­¼è¤ê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£½µ¡¢¹ñÏ¢¤Î¹éÌä¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÊó¹ð¼Ô¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í¼Á¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤È£±£°Âå¤Î¼ã¼Ô£³£°¿Í°Ê¾å¤¬´Þ¤Þ