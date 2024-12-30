·ëº§¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤È¤­¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¹ÔÆ°¤ä¸ÀÍÕ¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤Î¼«¸ÊÃæ¿´À­¤òÎäÀÅ¤ËÉ¾²ÁÎø°¦½é´ü¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤¿Èà¤Î¼«¿®¤â¡¢·ëº§À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¸ÊÃæ¿´À­¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢Èà¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¹ÔÆ°¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¾­Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¦´¶ÎÏ¤ÎÍ­