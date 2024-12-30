2017Ç¯°ÊÍè¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡¢ÀÐ°æ´²»Òphoto by Takahashi Manabu¡Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ×´§¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤ÎÎò»Ë¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤­¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÉü³èÍ¥¾¡·à¡£12·î29Æü¤ËÀÅ²¬¶¥ÎØ¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤ÏÀÐ°æ´²»Ò¤¬À©¤·¡¢2017Ç¯°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö2017Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤è¤ê¡¢²¿ÇÜ¤â²¿ÇÜ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡Ë12Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤­