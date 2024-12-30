¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥Ø¥ë¥·¥ó¥­²­¤Ç³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÉßÀß¤¹¤ëÍÍ»Ò¡á2015Ç¯10·î¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤¬ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢½¾Íè¤Î·³»öÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¤¥ó¥Õ¥éË¸³²¹©ºî¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¡¢·úÊªÊü²Ð¤Ê¤É¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹¶·â¡×¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ë¥È³¤¤Ç¤Î³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ëÂ»½ý¤Ë¥í¥·¥¢¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤äNATO¤Î¹â´±¤«¤é´íµ¡´¶¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬