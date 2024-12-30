ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¥¢¥ï¡¼¥É2024¡Ù¤ÎºÇ½ª·ë²Ì¤¬12·î17Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤È¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¼«Á¦¡¦Â¾Á¦¤Ë¤è¤ê±þÊç¤µ¤ì¤¿¡Ö¿ä¤·Æ°²è¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê¼õ¾ÞºîÉÊ¤È¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò·èÄê¤¹¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ï¡¢¿äÁ¦Æ°²è¿ô¡§2Ëü7ÀéÄ¶¡¢ÁíÅêÉ¼¿ô¡§213ËüÄ¶¤È¡¢¤É¤Á¤é¤âÎòÂåºÇÂ¿¿ô¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ë¥³¥Ë¥³¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»²²Ã