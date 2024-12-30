Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç°ì²È4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ12·î30Æü¤Ç24Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2000Ç¯12·î¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Î½»Âð¤Ç¡¢µÜß·¤ß¤­¤ª¤µ¤ó¡ÊÅö»þ44¡Ë°ì²È4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ30Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é24Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£°ì²È¤¬Ì²¤ëÊè¤Ë¤Ï30Æü¡¢»ö·ï²ò·è¤ò´ê¤¦»Ù±ç¼Ô¤é¤¬Ë¬¤ì¡¢ÊèÁ°¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤­¤ª¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦Àá»Ò¤µ¤ó¡Ê93¡Ë¤ÏËèÇ¯¡¢Ì¿Æü¤ËÊè»²¤ê¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ»²²Ã¤ò¸«Á÷