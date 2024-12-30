Ãæ¹ñ¤Î»ÍÀî¡Ý½Å·ÄÀé¥­¥í¥Ü¥ë¥ÈÄ¶¹â°µ¸òÎ®Á÷ÅÅÀþ¤¬±¿ÍÑ³«»Ï¡Ú¿·²Ú¼Ò½Å·Ä12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñÁ÷ÅÅÂç¼ê¤Î¹ñ²ÈÅÅÌÖ¤Ï27Æü¡¢Ãæ¹ñÆîÀ¾Éô½é¤ÎÄ¶¹â°µ¸òÎ®Á÷ÅÅ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ»ÍÀî¾Ê¡Ý½Å·Ä»Ô´Ö¤Ç·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀîÞá¡Ê¤»¤ó¤æ¡ËÀé¥­¥í¥Ü¥ë¥ÈÄ¶¹â°µ¸òÎ®Á÷ÅÅÀþ¤¬Æ±Æü´°À®¤·¡¢±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀîÞáÁ÷ÅÅÀþ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂè14¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¡Ê2021¡Á25Ç¯¡Ë¤ÎÅÅÎÏÈ¯Å¸·×²è¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢ÁíÅê»ñ³Û¤Ï286²¯3100Ëü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¤Ë