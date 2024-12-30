´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÈó¾ï²ü¸·¤ò¤á¤°¤êÆâÍð¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«Îá¾õ¤òÀÁµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï30Æü¡¢ÆâÍð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÕúÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«Îá¾õ¤òÀÁµá¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜººËÜÉô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÕúÂçÅýÎÎ¤Ë½ÐÆ¬¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤¬µñÈÝ¤·Â³¤±¤¿°Ù¡¢¹´Â«Îá¾õ¤ÎÀÁµá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¸½¿¦ÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«Îá¾õ¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Âç