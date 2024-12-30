ÍÈ¤²Êª¤Ï²ÈÄíÎÁÍý¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¿ÅÚ¤Î¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤¿¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÀäÉÊÍÈ¤²Êª¤ò¡¢2024Ç¯1·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¶Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢BEST10·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè8°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤ÏÀÄ¿¹¸©ÄÅ·ÚÃÏÊý¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¡£ÀÄ¿¹¸©¤Ï¥¤¥«¤Îµù³ÍÎÌ¤¬Á´¹ñ1°Ì¤Ç¡¢¥¤¥«¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤¤ÍÈ¤²Êª¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤â¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¢ö ¡ÚÀÐÀî¥±¥ó¥ß