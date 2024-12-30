Photo: Haruki Matsumoto ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤ÏÃÈË¼¤Ë¤è¤ë´¥Áç¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤ÇÅß¤Î¥Ù¥Ã¥É´Ä¶­¤ÏÉÛÃÄ¤äÌÓÉÛ¤òÂ¿¤á¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÈ¤«¤µ¤Ï½½Ê¬¤Ê°ìÊý¤Ç½Å¤¯¿²¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤íÊ³È¯¤·¤Æ¤¤¤¤±©ÌÓÉÛÃÄ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹ñÆâÏ·ÊÞÁ¡°Ý¥á¡¼¥«¡¼È¯¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÁÇºà¤ÊÉÛÃÄ¡ÖCOSMODOWN¡×¡£±§ÃèÉþ¤Ë¤â