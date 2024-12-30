ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤Î½»Âð²ÐºÒ¸½¾ì¡á30Æü¸áÁ°11»þ44Ê¬30Æü¸áÁ°10»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÅì³ëÀ¾9ÃúÌÜ¤Î2³¬·ú¤Æ½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£³ëÀ¾½ð¤äÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó60Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¡¢1³¬¤«¤éÀ­ÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤à70ÂåÃËÀ­¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½»Âð¤ÏÃËÀ­¤ÈÂ©»Ò¤Î2¿ÍÊë¤é¤·¡£Â©»Ò¤ÏÈòÆñ¤·¤ÆÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤ÏÅìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ³ëÀ¾±Ø¤«¤éÆî