µð¿Í°éÀ®¤ÎÅÄÂ¼Êþµ±¤ÏÂæÏÑWL¤Ç·×9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨1.38¤À¤Ã¤¿Íèµ¨3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëµð¿Í¤Î°éÀ®¡¦ÅÄÂ¼Êþµ±Åê¼ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¤ËÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2024¥¢¥¸¥¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡×¤Ë»²Àï¤·¡¢9»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨1.38¡¢Ã¥»°¿¶Î¨11.17¡¢ºÇÂ®156¥­¥í¤È¤¤¤¦¡ÈÌµÁÐ¡É¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£2022Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¼òÅÄÆî¹â¤«¤éÆþÃÄ¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢2·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢3·³¤Ç¤Ï30ÅÐÈÄ¤Ç2¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.16¡¢41²ó2/3¤òÅê¤²