29Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦Ì³°Â¤Î¶õ¹Á¤ÇÎ¹µÒµ¡¤¬ÃåÎ¦¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾èµÒ¡¦¾è°÷181¿Í¤Î¤¦¤Á¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë160¿Í°Ê¾å¡ÊOA»þÅÀ¡Ë¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¡¼¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬¸¶°ø¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥Ð¥ó¥­¥·¥ã!¡Û¡þ¡þ¡þ »ö¸ÎÄ¾Á°¤ÎÎ¹µÒµ¡¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤«¤é¤Ï¡¢¾å¶õ¤òÈô¤Öµ¡ÂÎ¤ÎÊÒÂ¦¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤é±ê¤¬Ê®¤­½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«Î¹µÒµ¡¤ÏÆ¹ÂÎÃåÎ¦¤·¡¢³êÁöÏ©¤ò¿Ê¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤µ