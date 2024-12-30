¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹(CONVERSE)¤«¤é¡¢2024Ç¯½©Åß¤Ë¸þ¤±¤¿¿·ºî¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ ¥¨¥¤¥¸¥É HI(ALL STAR AGED HI)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯12·î¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ ¥¨¥¤¥¸¥É¡×¥ì¥È¥íÉ÷¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ ¥¨¥¤¥¸¥É HI¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤é¤·¤¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉµá¤·¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¡£¥¦¥©¥Ã¥·¥å²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹ÁÇºà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±ð½Ð¤·¤µ¤ì¤¿À¸À®¤ê¥Æ¡¼¥×¡¢Äã¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥È¥¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥ì