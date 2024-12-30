Âè£±£°£±²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÏÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¼ÒÁ°¤«¤é¿ÀÆàÀî¸©È¢º¬Ä®¤Î°²¥Î¸Ð¤Þ¤Ç¤ò±ýÉü¤¹¤ë£±£°¶è´Ö£²£±£·¡¦£±¥­¥í¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Áá°ðÅÄÂç¤Î»³¸ýÃÒµ¬(¤È¤â¤Î¤ê)¡Ê£³Ç¯¡Ë¤é¡¢¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë³Æ¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ÅÁÅý¹»¤Î¸Ø¤ê¡¢À¤³¦Î¦¾å¤â¸«¿ø¤¨¤ëÁá°ðÅÄÂç¤Î»³¸ýÃÒµ¬¤Ïº£Ç¯£²·î¤Î¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¡¢¡ÖÈ¢º¬¤Ë¸þ¤±¤¿Îý½¬¤¬·ë²Ì¤ËÉ½¤ì¤¿¡×¡£