¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ï30Æü¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿FWµÜµÈÂó¼Â(32)¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µÜµÈ¤Ï¼¢²ì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢µþÅÔ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥°é¤Á¡£2008Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä2015Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¡¢2018Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£2019Ç¯¤ËµþÅÔ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç8»î¹ç1ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î