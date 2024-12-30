¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¥É¥­¥É¥­¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤­¤Ë¤Ï¥½¥ï¥½¥ï¤È¸þ¤«¤¦¾ì½ê¤À¡£ ¤½¤³¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Â¾¿Í¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¸µ¥é¥Ö¥Û½¾¶È°÷¤Î2¿Í¤Î¡ÈÈëÌ©¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ ¢¡¥é¥Ö¥Û¤Ë¡ÈÁªµó¥«¡¼¡É¤Ç¸½¤ì¤ëµÒµÈÀî¹È¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡Ë¤Ï¡¢¥é¥Ö¥Û¤ËË¬¤ì¤¿°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£µÈÀî¤µ¤ó¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ö¥Û¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈµÒ¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»