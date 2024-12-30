2024Ç¯¤ÎÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿µ­»ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª ¤¹¤´²á¤®¤Æ½ç°Ì¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¤¹¤´¤¤¿ÍÀ¸¡×ÉôÌç¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½¸·×´ü´Ö¤Ï2024Ç¯1·î¡Á10·î¤Þ¤Ç¡£½é¸ø³«2024Ç¯6·î17Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡ö¡ö¡ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿·°ºù»Ò¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£2004Ç¯¤Ë¿Íµ¤ÀäÄº¤ÎÃæ¤ÇÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â°úÂà¡£¤½¤Î¸å¤Ï°¦ÁÕ¡Ê¤¢¤¤¤«¤Ê¤Ç¡Ë¤Ë²þÌ¾¤·¡¢V¥·¥Í¥Þ¤äÀ®¿Í±Ç²è¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2008Ç¯¡¢Âè20²ó¡Ê2007Ç¯ÅÙ¡Ë¥Ô¥ó¥¯Âç¾Þ¤Ë