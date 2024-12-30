¤Þ¤â¤Ê¤¯1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÊä¶¯¤ËÆ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤À¡£¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¸½ºß¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥°¥ì¥¤¥½¥ó¡¦¥Ö¥ì¡¼¥á¥ë¤È¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½DF¥Õ¥¢¥ó¡¦¥«¥Ð¥ë¤¬º£¥·¡¼¥º¥óÀäË¾¤È¤Ê¤ë½Å½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ëº£µ¨¤Ï½øÎó¤òÍî¤È¤·¡¢¸ø¼°Àï16»î¹ç¤Ç809Ê¬¤·¤«¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥À¥Ë¡¼¥í¤¬1·î¤Ë¥Ê¥Ý¥ê¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ