¸½ºß¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¬¥ë¥Õ¥«¥Ã¥×¤ÏÂè£³Àá¤¬27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½¤¬¥Û¥¹¥È¹ñ¤Î¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤ÈÂÐÀï¡£1¡Ý1¤Î°ú¤­Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¥ª¥Þ¡¼¥ó¡¢UAE¡¢¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤ÈÆ±ÁÈ¡£½éÀï¤ÎUAEÀï¤Ï1¡Ý1¡¢2ÀïÌÜ¤Î¥ª¥Þ¡¼¥óÀï¤Ï1¡Ý2¤ÇÇÔÀï¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥¯¥¦¥§¡¼¥ÈÀï¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï2Ê¬1ÇÔ¤Ç1¾¡¤â¤Ç¤­¤º¥°¥ë¡¼¥×ºÇ²¼°Ì¤Ç¤³¤ÎÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢