¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/30¡ÛÆüËÜ¤ÎÇ¯Ëö²»³ÚÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥í¡¼¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡¿TXT¡Ë¡¢LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¡¢ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬30Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£29Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢ÄÉÅé¤Î°Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÇ¯Ëö²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLE SSERAFIM¡¢¥ß¥Ë¾æ¤ÇÈþµÓÈäÏª¢¡TXT¡¦LE SSERAFIM¡¦ILLIT¡¢Æü