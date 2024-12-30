¤³¤ÎÌ¡²è¤Ïºî¼Ô¤Î¤Ë¤·¤³(Ⓒnishiko.essei)¤µ¤ó¤¬¡¢Î¦¾åÉô¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ËÈà»á¤È¤Î´Ø·¸¤ò²õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¤¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¹¥áー¥È¤ÎÁ°¤Ç¥Þ¥æ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Ë¤·¤³¤ÈÊÌ¤ì¤µ¤»¤¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ìÌÛ¤ë¥â¥«¤µ¤ó¡£¥æ¥­¥È¤µ¤ó¤Ï¤Ë¤·¤³¤µ¤ó¤Ë¼Õ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ï¤Ã¤­¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¥â¥«¤Á¤ã¤ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ë¤·¤³¤µ¤ó¤ÏÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ø¿Í¤ÎÈà»á¤òÊ¿µ¤¤ÇÁÀ¤¦½÷¤ÎÏÃ¡ÙÂè29ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£