É×¤Ë¤è¤ë¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Ï¸À¤¤Ìõ¡£»þ´Ö¤Ïºî¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢É×ÉØ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÍÆ±¡¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÊ¿¼Õ¤ê¤ÎÉ×¡£ºÊ¤Ï¤È¤Þ¤É¤¤¤¬±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£Ã»¤¤Î±¼éÈÖ¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£É×¤ÏºÊ¤¬ÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Ì¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¸ø±à¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»þ´Ö¤Ï¡Öºî¤ë¡×¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦É×¡ÙÂè12ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Ⓒnkr_aik Ⓒnkr_aik