½°±¡Âè°ìµÄ°÷²ñ´Û¡áÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÅìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤Î½°»²Î¾±¡µÄ°÷²ñ´Û¤Ç¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¶ÁÝ¤òÃ´¤¦²ñ¼Ò¤¬Æ³Æþ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¹Ô¤­¸ò¤¦µÄ°÷¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¾ÊÎÏ²½¤Î¹¥Îã¤È¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢»î¹Ôºø¸í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÄ«Áá¤¤µÄ°÷²ñ´Û¤Ç¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¤ªÁÝ½ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¾å·îÎÉÍ´»²±¡µÄ°÷¤Ï2024Ç¯5·î¡¢