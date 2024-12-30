¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï30Æü¡¢¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¤«¤éMF²¼ÀîÂÀÍÛ(22)¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£²¼Àî¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é2020Ç¯¤Ë»¾´ô¤ØÆþÃÄ¡£»¾´ô¤Ç¤Î5¥·¡¼¥º¥ó¤ÇJ3¥ê¡¼¥°ÄÌ»»76»î¹ç¡¢CÂçºåU-23»þÂå¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢ÄÌ»»92»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè·î26Æü¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ï·²ÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿²¼ÀîÂÀÍÛ¤Ç¤¹