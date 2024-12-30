¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥êー¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£µÇ¯£³·îËö»þÅÀ¤Î³ô¼ç¤«¤é³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËèÇ¯£³·î£³£±Æü»þÅÀ¤Ç£±Ã±¸µ¡Ê£±£°£°³ô¡Ë°Ê¾å¤òÊÝÍ­¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÊÝÍ­³ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ±¼Ò¤Î¹ñ»º¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÎä¿©¡Ö½Ü¤ò¤¹¤°¤Ë¡×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¿©»ö¥¯ー¥Ý¥ó¤ò£³£°£°£°～£±Ëü£µ£°£°£°±ßÊ¬¤òÂ£Äè¤¹¤ë¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS