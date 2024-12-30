モデル、タレント、プロ雀士として活躍する役満ボディ・岡田紗佳が３０日、自身のインスタグラムを更新。２９日に大井競馬場で行われた「東京大賞典」で的中したことを報告した。 【写真】美しい～！妖艶ドレスで控えめにＶサイン 「昨日の東京大賞典も３連単当たりました～！」と投稿。ゲスト出演した番組のスタジオでシースルーの妖艶なドレス姿でＶサインを決める写真を掲載し、「フォーエ