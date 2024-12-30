ÌÀÆü31Æü(²Ð)Âç³¢Æü¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¡£ÌÔ¿áÀã¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â¡£°ìÊý¡¢À²¤ì¤ë½ê¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï16¡î¤ÎÍ½ÁÛ¡£¤¿¤À¡¢´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÌë¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤´¨¤µ¡£½üÌë¤Î¾â¤ä½é·Ø¤Ê¤É¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êËÉ´¨¤ò¡£31Æü¸áÁ°ÃæÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÀãÌÀÆü31Æü(²Ð)Âç³¢Æü¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ËÌÆüËÜ¤òÄÌ²á¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Äãµ¤°µ¼þÊÕ¤Ç¤Ï±«±À¤äÀã±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¡¢É÷¤â¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤ä